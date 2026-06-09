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Что не стоит доверять нейросетям

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion
Нейросети прочно вошли в повседневную жизнь — искусственный интеллект ищет информацию, дает финансовые консультации и даже ставит диагнозы. Но в некоторых случаях слепое доверие цифровым алгоритмам может быть откровенно опасным.

Почему нейросети ошибаются

Все нейросети — «черные ящики», отследить логику их решений практически невозможно из-за сотен миллиардов параметров, которые взаимодействуют между собой через сложные математические функции.

Нейросети не программируются, а обучаются на огромных массивах данных, которые часто содержат ошибки, неточности или устаревшие сведения. Сами модели при этом не обладают критическим мышлением и не понимают сути информации, с которой работают.

Они не способны проводить дополнительные проверки, в результате возникают так называемые «галлюцинации» — абсурдные или неверные ответы, которые подаются с полной уверенностью машинной «убежденности».

Классический пример: нейросеть обучили находить опухоли на рентгеновских снимках грудной клетки. Модель выдавала поразительно точные диагнозы, однако при переносе в другую больницу точность упала до нуля. Разбор показал — ИИ заметил, что тяжелобольных пациентов снимали на передвижные аппараты и ставил диагноз по этому признаку.

Таким образом, нейросети не строят причинно-следственные связи, а просто сопоставляют статистические паттерны, на которых обучены. Именно это фундаментальное ограничение — главная причина того, почему в ряде областей использовать ИИ рискованно.

Где ошибки нейросетей особенно опасны

Психологическое здоровье. Нейросеть — не психотерапевт, ИИ не понимает контекста и способен на эмпатию. Советы искусственного интеллекта по выходу из кризисной ситуации зачастую могут навредить, усугубив состояние человека.

Экстренная диагностика. При острых симптомах использовать нейросеть попросту опасно — она способна перепутать болезни или не учесть индивидуальные особенности организма. Единственное верное решение — звонок в скорую или визит к врачу.

Диеты. Все нейросети в своих диетологических рекомендациях используют усредненные цифры. Они склонны преуменьшать порции, неправильно оценивать содержание белка и микроэлементов. Навязанная алгоритмами диета может вызвать проблемы со здоровьем.

Юридические консультации. Законодательство — это сложная, запутанная система, полная нюансов и подзаконных актов. Нейросеть путает юридические термины и не учитывает местную специфику. Доверившись ей в серьезном вопросе, человек рискует нарушить закон.

Кибербезопасность. Нельзя полагаться на нейросети в вопросах защиты цифровых данных — обучающие данные могут быть «отравлены». В итоге ИИ может считать определенные типы вредоносных атак «безопасным поведением».

Финансы и инвестиции. Нейросеть не видит макроэкономическую картину целиком и не обладает интуицией. Вкладывать реальные деньги по советам ИИ глупо и опасно, слишком велик риск потерять свои сбережения.

Строительные расчеты. Нейросеть может перепутать единицы измерения или применить устаревшие строительные нормы и правила. Ошибка в проекте обернется дорогостоящей переделкой или даже разрушением конструкции.

Программирование. Сгенерированный код зачастую содержит логические ошибки и «дыры» в безопасности. В этой сфере использовать ИИ можно только в качестве дополнительного помощника — самостоятельно вникая в каждую строчку, написанную нейросетью.

Личные отношения. Алгоритм может блестяще расписать, как «правильно» мириться или добиться своего, но его советы — просто усредненная каша из форумов и статей по психологии. Доверившись ИИ в таком тонком деле, можно наломать серьезных дров в отношениях.

Воспитание детей. Универсальных решений в этой сфере нет, а советы нейросети могут быть противоречивыми, вырванными из контекста разных культурных и возрастных систем. Алгоритм не знает живого ребенка, поэтому полагаться на ИИ здесь нельзя. 

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