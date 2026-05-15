Президент Финляндии призвал к «трудному» разговору с Россией

Yle
Президент Финляндии Александр Стубб
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики / CC BY 4.0

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости вести «трудные и неудобные» разговоры с Россией о завершении конфликта на Украине.

«Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», — сказал Стубб в интервью финскому изданию Yle.

Но при этом, по его словам, переговоры с Россией должны начаться только тогда, когда Украина окажется в «сильной позиции». Ведущая диалог с Россией сторона должна иметь мандат от Брюсселя и Киева, добавил он.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией.

Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса, но «серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последнее время, отметил Стубб.

Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Сказочкини из новейшей истории, и не удивительно, что имя им ер!"То, как раньше говорили в Советском...

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!