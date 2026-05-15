Президент Финляндии призвал к «трудному» разговору с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости вести «трудные и неудобные» разговоры с Россией о завершении конфликта на Украине.

«Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», — сказал Стубб в интервью финскому изданию Yle.

Но при этом, по его словам, переговоры с Россией должны начаться только тогда, когда Украина окажется в «сильной позиции». Ведущая диалог с Россией сторона должна иметь мандат от Брюсселя и Киева, добавил он.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией.



Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса, но «серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последнее время, отметил Стубб.