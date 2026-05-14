Ведущие по ошибке пригласили уролога для обсуждения НЛО

Ведущие аргентинской радиостанции Vorterix ошибочно пригласили уролога вместо уфолога —для обсуждения версии существования инопланетян.

Курьезный эпизод опубликован на YouTube-канале радиостанции. Ведущие заявили в прямом эфире, что пригласили специалиста по изучению НЛО Мариано Коэна. На вопрос одного из ведущих о том, где мужчина обучался, чтобы стать уфологом, мужчина ответил, что он уролог.

«Я уролог, не уфолог. Это звучит похоже, но это не то же самое», — сказал гость, после чего ведущие начали смеяться.

Участники все равно решили узнать его мнение о существовании внеземных цивилизаций. Врач предположил, что внеземные цивилизации действительно могут существовать, но доподлинно ему это не известно.

