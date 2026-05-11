Потерявшую сына на СВО мать поздравили с двойным праздником 9 Мая

Журналистка телеканала «Кузбасс Первый» Марина Киселева извинилась за то, что поздравила мать пропавшего без вести участника СВО с «двойным праздником».

На шествии «Бессмертного полка» в Кемерове 9 мая журналистка обратилась к матери пропавшего без вести участника войны с Украиной, спросив, кто изображен на фотографии, которую она несла.

«У меня сын пропал на СВО», — сказала женщина. «У вас, получается, двойной праздник. Поздравляю!» — ответила корреспондентка.

Видеозапись неловкого момента попала в соцсети. Позже эту часть вырезали.

Киселева опубликовала во «ВКонтакте» пост, в котором объяснила высказывание оговоркой, допущенной из-за волнения в прямом эфире. Она извинилась перед всеми, кого «могло задеть неосторожное высказывание»:

«Понимаю, что мои слова сейчас активно используют враги России, и это очень обидно. Но я точно знаю, что победа будет за нами», — написала журналистка.