Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения

Население Украины сократилось примерно до 22-25 миллионов человек, заявил министр социальной политики, семьи и единства страны Денис Улютин.

«Это катастрофа», — сказал Улютин в видео, которое опубликовало издание «Новости. Live».

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в октябре 2025 года приводила другие оценки. По итогам исследований за 2024 год, она заявляла, что население страны составляло от 28 миллионов до 30 миллионов человек.

Последняя официальная перепись населения Украины была проведена в 2001 году, тогда в стране проживало около 48 миллионов человек.