Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения

Sibnet.ru
Украина, Донбасс
Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Население Украины сократилось примерно до 22-25 миллионов человек, заявил министр социальной политики, семьи и единства страны Денис Улютин.

«Это катастрофа», — сказал Улютин в видео, которое опубликовало издание «Новости. Live».

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в октябре 2025 года приводила другие оценки. По итогам исследований за 2024 год, она заявляла, что население страны составляло от 28 миллионов до 30 миллионов человек.

Последняя официальная перепись населения Украины была проведена в 2001 году, тогда в стране проживало около 48 миллионов человек.

Обсуждение (4)
Топ комментариев

andrei703333

Давно пора, задрали уже с этой войной

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

andrei703333

Не удивительно, хохлов понаехавших в Сибирь и готовых продаться достаточно