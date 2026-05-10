Ежегодный перерасчет в сторону увеличения пенсий работающим пенсионерам запланирован на 1 августа, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

«До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения. С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — сказала ТАСС Финогенова.

«Что касается следующей индексации пенсий, то она произойдет 1 октября 2026 года и затронет военных пенсионеров. Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок», — уточнила эксперт, добавив, что коэффициент индексации, скорее всего, будет увеличен.



Индексация страховых — самых распространенных — пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров, уже произошла с 1 января, ее размер составил 7,6%. В следующие годы она будет по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат проводиться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля.