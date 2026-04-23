Мужчина вырастил 267 приемных детей

Источник:
South China Morning Post
Суперпапа из Китая
Фото: jnissa / CC BY 2.0

Школьный учитель физкультуры в Китае воспитал 267 приемных детей и получил прозвище «суперпапа».

Бай Цзян родился в бедной семье в селе и поступил в колледж только благодаря спортивным достижениям, пишет South China Morning Post. В 1995 году мужчина устроился на работу в среднюю школу и усыновил первого ребенка — мальчика, которого бросили родители.

Позже мужчина стал брать на воспитание других детей-сирот. Чтобы хватало денег, он занимал и подрабатывал в свободное время. Также он просил мать и сестру присматривать за своими подопечными.

Учитель женился в 46 лет, в 2020 году у него появился собственный ребенок. Всех детей китаец приучал к спорту — каждое утро он выводил их на пробежки, все воспитанники ежедневно пробегали по 12 километров.

Почти все его подопечные уже выросли, многие стали профессиональными спортсменами. В частности, 50 воспитанников получили высший спортивный разряд, а всего в доме мужчины хранится более тысячи медалей, которые они получили на различных соревнованиях.

