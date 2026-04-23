Дорога рухнула в Кузбассе. ВИДЕО

Участок дороги из двух полос обвалился на трассе в Кемеровской области. Движение полностью перекрыто.

Обрушение произошло на 186 километре трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. По предварительной оценке, ситуацию спровоцировали природные факторы, включая повышенное водонасыщение грунтов, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Данный участок обеспечивает подъезд к шести населенным пунктам: Кандалеп, Урнас, Мунай, Бенжереп-2, Сары-Чумыш, Шарово. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме: у жителей есть необходимые запасы, электроснабжение сохранено, организована медицинская помощь и связь.

Временно приостановлено движение четырех автобусных маршрутов Новокузнецк-Сары-Чумыш, Новокузнецк-Бенжереп, Новокузнецк-Белокуриха, Кемерово-Белокуриха.

Объездной путь от Бийска до Новокузнецка

Глава региона объявил режим ЧС регионального характера для сил и средств РСЧС Кузбасса, что позволит оперативно приступить к восстановительным работам.

