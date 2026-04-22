Японцам заплатят за установку приложений для знакомств

South China Morning Post
Фото: Lindblom / CC BY 2.0

Одиноким жителям японской префектуры Кочи начали платить за установку и использование приложений для знакомств. Власти таким необычным способом пытаются бороться с рекордно низким уровнем рождаемости в стране.

Граждане в возрасте от 20 до 39 лет могут получить субсидию до 20 тысяч иен. Средства выделяются на использование приложений, сертифицированных как «интернет-сервис для поиска брачного партнера», пишет South China Morning Post.

Один из таких сертифицированных сервисов — Tapple, самое популярное в Японии приложение для знакомств, отмечает издание. При этом субсидию при необходимости планируется выплачивать ежегодно.

По завершении 2026 года планируется провести опрос среди пользователей, чтобы оценить эффективность программы. В последние годы в стране фиксируется рекордно низкая рождаемость, что приводит к сокращению трудоспособного населения и дефициту рабочей силы.

С Боней тут целая Санта-Барбара разыгралась! Кто еще выступит в сериале?

Стимул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют...

Нужно не одно заявление, а как минимум 137! А цены на бумагу и авторучки непомерно взвинтить!!

Продавец платит налоги, покупатель платит, а давайте за каждый товар ещё возьмём налог сверх того ? Можно...