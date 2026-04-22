Россиянам бесплатно раздадут георгиевские ленточки

Международная акция «Георгиевская лента» стартует 22 апреля 2026 года, она приурочена к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтеры в ходе проведения акции выйдут на улицы населенных пунктов и раздадут георгиевские ленты и памятные листовки прохожим, а также порекомендуют варианты по ношению памятного символа.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» была проведена в Москве в 2005 году, тогда добровольцы раздали более 800 тысяч ленточек. В 2026 году мероприятие состоится во всех крупных городах страны, а также некоторых иностранных государствах.

Георгиевская лента олицетворяет собой память о героических подвигах русских солдат в Великой Отечественной войне. Этот знак ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному в 1769 году императрицей Екатериной II.

29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который закрепил статус георгиевской ленты в качестве одного из символов воинской славы России. Цвета ленты – черный и оранжевый, они символизируют «дым и пламя».