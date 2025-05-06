Что означают цвета на георгиевской ленте

Оранжевый цвет на ленте означает пламя, черный цвет — дым, а вместе они символизируют воинскую доблесть

Оранжево-черная георгиевская лента стала одним из главных символов 9 Мая. Эта ленточка имеет давнюю и славную историю, а ее цвета — особое значение.

Георгиевская лента как символ появилась 26 ноября 1769 года. В тот день императрица Екатерина II утвердила высшую военную награду Российской империи — орден Святого Георгия Победоносца. А ленты в то время были обязательным атрибутом наград.

Для георгиевской ленты были выбраны оранжевые и черные полосы. И это особые цвета. Во-первых, оранжевый и черный (наряду с белым) были официальными цветами Российской империи. Во-вторых, оранжевый традиционно означает огонь, черный — пламя, а в сочетании они символизируют воинскую доблесть и славу.

После падения Российской империи георгиевская лента была упразднена вместе со старой наградной системой. В СССР к ней вернулись в годы Великой Отечественной войны. Тогда она получила название гвардейской. Значение ленты осталось прежним — воинская доблесть.

Георгиевскую (гвардейскую) ленту использовали на орденах Славы всех степеней, на медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945», медали «За взятие Берлина» и ряде юбилейных медалей.