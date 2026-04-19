Новую памятную дату впервые отметят в России 19 апреля 2026 года — День памяти жертв геноцида советского народа.

Соответствующий закон, принятой Госдумой, принят 1 января. Выбор даты обусловлен знаковым историческим событием: 19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ №39 о преследовании и наказании фашистов и их пособников.

Документ впервые зафиксировал свидетельства системной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза. По официальным данным, во Второй мировой погибли свыше 26,5 миллиона советских граждан.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — отмечал после принятия закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По всей России 19 апреля пройдут памятные мероприятия: уроки и лекции в образовательных учреждениях, возложение цветов к мемориалам﻿, тематические выставки и акции в музеях и библиотеках. В этот день также состоится всероссийская акция «День единых действий».