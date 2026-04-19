Выборы в Болгарии напугали Евросоюз

Источник:
Financial Times
Флаг Болгарии
Фото: Aerra Carnicom / CC BY-SA 4.0

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии, которые пройдут 19 апреля, напугали европейских политиков возможным приходом к власти пророссийского кандидата.

Главным претендентом на победу в них считается бывший президент и кандидат в премьер-министры Румен Радев. Социологи прогнозируют, что его партия «Прогрессивная Болгария» получит около 30% голосов.

«Зная подход Радева к России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила в интервью Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер.

Радев не критиковал российскую военную операцию на Украине, осуждал санкции ЕС и выступал против вступления его страны в еврозону. Кроме этого, он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти

Издание Politico на днях включило Радева в список европейских политиков, которые могут взять на себя роль «главного проблемного политика ЕС». До недавних пор такая роль безоговорочно отводилась венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Еще по теме
Иран назвал условие возобновления переговоров с США
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
Захарова оценила идею Киева о замене русского мата на украинский
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Заработал первый в мире квантовый интернет
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Нефтяной танкер
США продлили разрешение на продажу российской нефти
Магнитная буря
Землю накрыла слабая магнитная буря
Иран
Иран назвал условие возобновления переговоров с США
Кремль
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

7fond

Виктория Анатольевна, из пмж Монако пишет свои посты. 13 млн читают эту пиарщицу, 1 млн. лайков за обращение....