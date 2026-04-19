Выборы в Болгарии напугали Евросоюз

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии, которые пройдут 19 апреля, напугали европейских политиков возможным приходом к власти пророссийского кандидата.

Главным претендентом на победу в них считается бывший президент и кандидат в премьер-министры Румен Радев. Социологи прогнозируют, что его партия «Прогрессивная Болгария» получит около 30% голосов.

«Зная подход Радева к России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила в интервью Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер.

Радев не критиковал российскую военную операцию на Украине, осуждал санкции ЕС и выступал против вступления его страны в еврозону. Кроме этого, он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти

Издание Politico на днях включило Радева в список европейских политиков, которые могут взять на себя роль «главного проблемного политика ЕС». До недавних пор такая роль безоговорочно отводилась венгерскому премьеру Виктору Орбану.