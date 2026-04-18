Минпросвещения утвердило нагрузку на старшеклассников

Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Объем учебных занятий для учащихся старших классов не должен превышать 2516 часов за два года, соответствующие изменения внесены в приказ Минпросвещения от 2012 года.

Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Теперь объем учебных часов старшеклассника за 10 и 11-е классы составляет от 2312 до 2516 часов.

Нижняя граница соответствует пятидневной учебной неделе. В этом случае максимальная нагрузка не может превышать 34 часа в неделю. Верхняя граница предусмотрена для школ с шестидневным форматом обучения. Здесь недельная нагрузка возрастет до 37 часов.

Новый стандарт обучения для учеников 10–11-х классов вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Отмечается, что скорректированный объем учебных занятий обеспечивает выполнение требований общеобразовательного стандарта.

