Тотальный диктант стартует в России и за рубежом

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится в субботу, 18 апреля. В этом году она посвящена семье и детству поэта Александра Пушкина, сообщила пресс-служба акции.

Основная часть участников сможет написать диктант на площадках, организованных в библиотеках, вузах, музеях, культурных центрах и других общественных пространствах. Одновременно будет доступен онлайн-формат с трансляцией текста. Традиционно офлайн-площадки будут открыты на всех шести континентах.

«Тотальный диктант продолжает расширять географию на международном уровне. Очные площадки будут работать в 67 странах. Впервые к акции присоединятся Буркина-Фасо, Венесуэла, Гана, Гвинея, Мозамбик, Намибия, Нигер, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Автором текста тотального диктанта в 2026 году стал ректор Литературного института им. А.М. Горького, писатель и лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов. В комментарии «Известиям» он рассказал, что выбор темы связан с его научной работой, а именно — с подготовкой книги о Пушкине.

Текст писателя Алексея Варламова, созданный специально для акции, продиктуют филологи, работники сфер науки и образования, спортсмены, российские звезды и государственные деятели, среди которых Светлана Сурганова, Борис Смолкин, Ирина Слуцкая, Арина Шарапова, Владимир Мединский и другие.

Столицей акции в 2026 году выбран город Улан-Удэ. Именно оттуда будет вестись центральная трансляция, а автор текста прочитает первую часть диктанта. Начало мероприятия в большинстве городов запланировано на 14.00 мск.

