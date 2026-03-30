Поиски семьи Усольцевых возобновят

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся в начале мая, рассказал депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

«В начале мая планируется выезд на поиски: как раз в это время начнет сходить снег, и будет возможность с помощью дронов и визуального обследования еще раз осмотреть район пропажи семьи», — цитирует депутата издание «Аргументы и факты».

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли недалеко от поселка Кутурчин под Красноярском 28 сентября прошлого года. Семья отправилась в туристический поход в тайгу и перестала выходить на связь.

По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.