Отсрочку от армии разрешили оформлять без личной явки

Российские военкоматы смогут без личного участия призывника предоставлять гражданам отсрочку от призыва или освобождать их от военной службы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — сказано в документе.

В документе уточняется, что для этого были скорректированы положения о призыве на военную службу. Призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку, если в реестр воинского учета включены необходимые сведения.

Как уточняется, на отсрочку могут рассчитывать студенты, аспиранты, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний, ухаживающие за близкими граждане и те, у кого категория «Г» по здоровью. А инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей и имеющие судимость освобождены от военной обязанности.









Еще по теме
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
США оказались бессильны против иранских дронов
Картаполов назвал главное преимущество российской армии
Минобороны дадут доступ к сведениям ЗАГС
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
11
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России
10
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
10
США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса