Отсрочку от армии разрешили оформлять без личной явки

Российские военкоматы смогут без личного участия призывника предоставлять гражданам отсрочку от призыва или освобождать их от военной службы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — сказано в документе.

В документе уточняется, что для этого были скорректированы положения о призыве на военную службу. Призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку, если в реестр воинского учета включены необходимые сведения.

Как уточняется, на отсрочку могут рассчитывать студенты, аспиранты, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний, ухаживающие за близкими граждане и те, у кого категория «Г» по здоровью. А инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей и имеющие судимость освобождены от военной обязанности.