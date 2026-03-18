НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочную пирамиду нашли на Марсе. ФОТО

Источник:
Daily Mail
236 0

Загадочную пирамидальную структуру обнаружили на Марсе, образование было сфотографировано аппаратом NASA Mars Global Surveyor.

Снимок был сделан еще в 2001 году, однако исследователи обратили на него внимание только сейчас. Пирамида находится в одном из крупнейших каньонов в знаменитой долине Маринер, известной своими крутыми скальными склонами, пишет Daily Mail.

При этом образование зафиксировано сразу на пяти отдельных фотографиях с орбиты, сделанных в период с 2001 по 2016 год. На самом первом видно, что объект освещается с запада, из-за чего одна его сторона находится в тени, а другая — на свету.

Загадочная пирамида на Марсе
Загадочная пирамида на Марсе
Фото: © NASA

На других снимках гигантский объект запечатлен при другом освещении, однако при этом хорошо заметна его правильная трехсторонняя форма с четкими краями и выраженной симметрией граней.

Некоторые исследователи предположили, что структура может носить искусственный характер и свидетельствовать о существовании древней разумной жизни на Марсе. Однако большинство ученых полагают, что пирамида образовалась в результате геологических процессов.

Тема: Человек и космос
Крупный метеорит взорвался в небе над Огайо
Какая планета Солнечной системы самая холодная
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Магнитная буря внезапно разыгралась на Земле
смотреть все
Наука #Мистика #Космос
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
30
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
27
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
19
Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области
18
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
17
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана