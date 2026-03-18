Загадочную пирамиду нашли на Марсе. ФОТО

Загадочную пирамидальную структуру обнаружили на Марсе, образование было сфотографировано аппаратом NASA Mars Global Surveyor.

Снимок был сделан еще в 2001 году, однако исследователи обратили на него внимание только сейчас. Пирамида находится в одном из крупнейших каньонов в знаменитой долине Маринер, известной своими крутыми скальными склонами, пишет Daily Mail.

При этом образование зафиксировано сразу на пяти отдельных фотографиях с орбиты, сделанных в период с 2001 по 2016 год. На самом первом видно, что объект освещается с запада, из-за чего одна его сторона находится в тени, а другая — на свету.

Загадочная пирамида на Марсе Фото: © NASA

На других снимках гигантский объект запечатлен при другом освещении, однако при этом хорошо заметна его правильная трехсторонняя форма с четкими краями и выраженной симметрией граней.

Некоторые исследователи предположили, что структура может носить искусственный характер и свидетельствовать о существовании древней разумной жизни на Марсе. Однако большинство ученых полагают, что пирамида образовалась в результате геологических процессов.