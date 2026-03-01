Взрыв в Плесецке: секретная катастрофа советского космоса

Страшная по масштабам катастрофа произошла 18 марта 1980 года на космодроме Плесецк. При подготовке к старту взорвалась ракета «Восток-2М». Погибли десятки человек. Запуск был военным и поэтому в СССР трагедию скрыли, а вину возложили на ракетчиков.

Яркая вспышка озарила пусковой стол и окружающий лес. В течение нескольких секунд прогремела серия из оглушительных взрывов. Огненный шар поглотил ракету и весь стартовый комплекс, на котором в соответствии со штатным расписанием находились более 140 человек.

Это был не просто пожар. Смесь из 73 тонн керосина и 179 тонн жидкого кислорода превратила космодром в ад. Плавился даже металл. Боевой расчет группы запуска не успел подать сигнал тревоги. Готовившие «Восток-2М» к старту солдаты и офицеры не имели ни единого шанса выжить. Те, кто находился подальше, бежали прочь из охваченного огнем сооружения.

Погибли 44 человека. Позднее в госпитале от ожогов скончается еще четверо ракетчиков. Ожоги и ранения разной тяжести получили свыше сорока человек. А еще — огонь уничтожил все материальные свидетельства катастрофы.

Первая межконтинентальная

Р-7 («Семерка») стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой, способной доставить ядерную боеголовку через океан. Ее разработали в ОКБ-1 под руководством легендарного Сергея Королева в середине 1950-х годов.

4 октября 1957 года «Семерка» выведет на орбиту первый спутник. 12 апреля 1961 года ее улучшенная версия ракета «Восток» запустит в космос первого человека — Юрия Гагарина. Современные российские ракеты-носители «Союз» также ведут родословную от Р-7.

За годы эксплуатации «Семерка» и «Восток» зарекомендовали себя как очень надежные изделия. За полтора десятилетия при запусках не было ни одной серьезной аварии, ни на космодроме Байконур, откуда летали на орбиту космонавты, ни на космодроме Плесецк, который работал в интересах военных.

Ракета-носитель «Восток» Фото: © Wikimedia

Как говорится, «ничто не предвещало» и 18 марта 1980 года в ходе подготовки к запуску ракеты «Восток-2М», которая должна была вывести в космос спутник радиотехнической разведки «Целина-Д».

За несколько часов до старта группа запуска приступила к заправке ракеты. Через некоторое время ракетчики обнаружили течь жидкого кислорода в стыке наполнительного соединения и заправочного клапана третьей ступени. Это была заурядная неисправность, но после нее прогремел взрыв.

Причина трагедии

Выжившие рассказали, что первоначально огонь вспыхнул в том месте, где ракетчики устраняли течь жидкого кислорода. Эти слова и легли в основу вывода комиссии, которая целиком возложила ответственность за катастрофу на боевой расчет. Причиной стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета», говорилось в отчете.

Боевой расчет оправдаться не мог, поскольку погиб в полном составе. Но 23 июля 1981 года при подготовке к запуску «Востока-2М» произошел аналогичный инцидент, на этот раз ракетчики сумели предотвратить взрыв. Этот случай вскрыл реальную причину катастрофы.

Ракеты семейства Р-7 используют в качестве вспомогательного топлива перекись водорода. Это крайне опасное соединение: при контакте с некоторыми металлами (катализаторами) оно разлагается, выделяет кислород и много тепла.

Мемориал, посвященный воинам-ракетчикам, погибшим 18 марта 1980 года Фото: © Михаил Притчин

Оказалось, что незадолго до катастрофы была изменена конструкция фильтров топливной магистрали. И один из инженеров додумался использовать в них припои, содержащие свинец. А свинец как раз является катализатором, который заставляет перекись разлагаться и нагреваться. Это и стало причиной воспламенения топлива и последующей за ним серии взрывов.

Но полностью реабилитировать погибших ракетчиков из группы запуска удалось лишь спустя 20 лет. 11 декабря 1999 года Комиссия по военно-промышленным вопросам при правительстве России признала боевой расчет невиновным.