Стартовала приемная кампания в первые классы

Sibnet.ru
Родители или законные представители будущих первоклассников с 17 марта могут заполнить черновик заявления на зачисление в первые классы на «Госуслугах», сообщается на сайте Минобразования.

Прием заявлений в первые классы в 2026 году пройдет в два этапа. В ходе первого, который продлится с 1 апреля по 30 июня, рассматриваются заявления льготников и семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой.

Право зачисления вне очереди или в приоритетном порядке имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, противопожарной службы, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета.

Кроме этого, приоритетное право на поступление получают будущие первоклассники, чьи старшие братья или сестры уже учатся в выбранной школе. Такой ребенок имеет право на льготное зачисление, даже если не относится к этой школе по месту жительства.

Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В этот период возможно подать заявление на зачисление в первый класс в любую общеобразовательную организацию, независимо от места регистрации ребенка и закрепленной территории.

Зачисление в школу первоклассника не по месту регистрации в рамках второго этапа возможно при наличии свободных мест, поэтому родителям имеет смысл подать заявление как можно раньше с момента приема заявок.

