Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете

Россия существенно обогнала Китай по числу блокировок в интернете, следует из обнародованных данных портала GFWatch.

Согласно экспертным данным, по итогам 2024 года в Китае было заблокировано около 170 тысяч интернет-ресурсов. Более свежих данных пока не публиковали. При этом в России под блокировку в 2024 году попали около 523 тысяч доменов.

Из них примерно 106 тысяч впоследствии были разблокированы Роскомнадзором, поэтому на данный момент недоступными для россиян остаются более 417 тысяч ресурсов, это рекордный показатель.

Роскомнадзор в текущем году отчитывался о резком росте удаления запрещенного контента в Сети. По данным ведомства, объем удаленных материалов увеличился на 59% и достиг 1,289 миллиона единиц, тогда как годом ранее он составлял 810 тысяч.