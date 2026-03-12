НАВЕРХ
Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете

Источник:
GFWatch
312 0
Клавиша delete
Фото: © Sibnet.ru

Россия существенно обогнала Китай по числу блокировок в интернете, следует из обнародованных данных портала GFWatch.

Согласно экспертным данным, по итогам 2024 года в Китае было заблокировано около 170 тысяч интернет-ресурсов. Более свежих данных пока не публиковали. При этом в России под блокировку в 2024 году попали около 523 тысяч доменов.

Из них примерно 106 тысяч впоследствии были разблокированы Роскомнадзором, поэтому на данный момент недоступными для россиян остаются более 417 тысяч ресурсов, это рекордный показатель.

Роскомнадзор в текущем году отчитывался о резком росте удаления запрещенного контента в Сети. По данным ведомства, объем удаленных материалов увеличился на 59% и достиг 1,289 миллиона единиц, тогда как годом ранее он составлял 810 тысяч.

Хайтек #Интернет
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Сергей Бирюков 1969

.. ЭТО НЕ ФИНАНСОВАЯ ДЫРА. ЭТО ВОРОВСТВО ГОСБЮДЖЕТА. РАДУЙТЕСЬ.