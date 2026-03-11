НАВЕРХ
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много

Sibnet.ru
Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов
Фото: Premier.gov.ru / CC BY 4.0

Число российских миллиардеров в мировом списке Forbes выросло до нового рекорда — в 40-й ежегодный список вошли 155 человек.

В этом году в рейтинге 14 новичков из России, еще три бизнесмена вернулись в него. Список опубликован на сайте издания.

Совокупное состояние российских миллиардеров тоже увеличилось до нового рекорда — 696,5 миллиарда долларов.

Новым лидером среди россиян стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с рекордным состоянием в 37 миллиардов долларов. Взлет связан с сильным ростом стоимости золотодобывающих активов — за год цена на золото увеличилась почти на 80%.

На втором месте — глава «Интерроса» и президент компании «Норникель» Владимир Потанин с 29,7 миллиарда долларов, на третьем — экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов с 29,5 миллиарда долларов.

В 2025 году в глобальном списке миллиардеров Forbes было 146 россиян, в 2024-м — 125.

