«Иванушки International» сменят название для борьбы с англицизмами

Группа «Иванушки International» будет переименована для соблюдения закона о запрете англицизмов, заявил ее создатель Игорь Матвиенко.

«Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», — сказал Матвиенко Радио РБК.

Слово в названии теперь будет перечеркнуто. Сам Матвиенко попросил называть его не продюсером, а художественным руководителем.

Группа «Иванушки International» была основана в 1995 году. Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев поют в коллективе с его основания, Кирилл Туриченко стал солистом в 2013 году.