Казначейство РФ заявило о готовности к работе с цифровыми рублями

Глава Казначейство Роман Артюхин на встрече с президентом Владимиром Путиным
Фото: © пресс-служба Кремля

Казначейство России готово принимать платежи в цифровом рубле с 1 января 2026 года, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Цифровой рубль — очень интересный проект», — приводит слова Артюхина пресс-служба Кремля. Он доложил, что с 1 января 2026 года Казначейство РФ готово «к приему платежей в бюджеты бюджетной системы» в цифровых рублях.

Первым платежом стал административный штраф, который был оплачен цифровым рублем. Первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили в начале года.

Казначейство вместе с ЦБ, Минфином РФ определяют такие «интересные приоритетные направления расходования средств», которые можно было бы перевести на платформу цифрового рубля.

Есть предложения по видам субсидий, а также по отдельным направлениям инфраструктурных проектов. Они действительно позволят, «может быть, даже сбалансировать немного вопрос» банковского обслуживания и казначейского сопровождения, сообщил Артюхин.

