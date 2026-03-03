Дмитриев спрогнозировал подорожание нефти выше $100 за баррель

Цена на природный газ вырастет вдвое, а стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Скоро: нефть — от 100 долларов, природный газ — двукратное повышение цен. ЕС будет следить за этой ситуацией», — написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя новость о закрытии Ормузского пролива.

В понедельник на открытии биржевых торгов цена газа в Европе выросла на 20%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газета Financial Times (FT) сообщила о том, что конфликт в Иране может привести к росту цен на нефть до 100 долларов за баррель.