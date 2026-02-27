Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов

Роскомнадзор направил в адрес мессенджера Telegram требования об удалении более 35,6 тысячи противоправных материалов с начала 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«На основании судебных решений и решений уполномоченных органов в адрес мессенджера Telegram с начала 2025 года были направлены требования об удалении около 305 тысяч материалов (в 2025 году - более 269,2 тысячи, с начала 2026 года — более 35,6 тысячи)», — говорится в сообщении.

В ведомстве привели данные по категориям запрещенной информации, которую требовалось удалить с начала 2025 года и за первый месяц с небольшим 2026 года.

Всего за указанный период было выявлено 145,6 тысячи материалов с детской порнографией. Материалов, посвященных средствам обхода блокировок (VPN), насчитывается 35,5 тысячи. Пронаркотический контент составил 112,6 тысячи материалов, а суицидальный — 11,1 тысячи.

Кроме того, в статистику вошли материалы, пропагандирующие отказ от деторождения (чайлдфри), — всего 50, публикации, связанные с изготовлением взрывчатых веществ и оружия, — 70, а также информация о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, — 12.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что работа по ограничению доступа к противоправной информации в сети ведется на постоянной основе. При выявлении противоправной информации в адрес интернет-ресурсов направляются уведомления с требованием о ее удалении.