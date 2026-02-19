Трамп выразил беспокойство запахом фекалий в Вашингтоне

Президент Дональд Трамп обеспокоен тем, что во время празднования 250-летия США в Вашингтоне будет пахнуть фекалиями из-за аварии на канализации, приведшей к загрязнению реки Потомак, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Его это беспокоит, поэтому федеральное правительство хочет это исправить. И мы надеемся, что местные власти будут сотрудничать с нами в этом», — ответила Левитт.

Пресс-секретарь назвала случившиеся экологической катастрофой и выразила надежду на то, что губернатор Уэс Мур попросит Трампа вмешаться, потому что водоснабжение и инфраструктура штата Мэриленд, где произошел прорыв канализации, «остро» нуждаются в ремонте.

«Давайте все будем надеяться и молиться, что этот губернатор поступит правильно и попросит президента Трампа вмешаться, потому что это будет экологическая катастрофа, если федеральное правительство не вмешается», — сказала она.

Трамп ранее заявил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак из-за прорыва канализации в Мэриленде. По словам республиканца, в реку попали миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 литра) неочищенных сточных вод. Он возложил ответственность на власти штата и лично на губернатора, обвинив их в плохом управлении системой водоотведения.