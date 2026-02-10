МТС анонсировал появление 5G в России

Мобильные сети пятого поколения в ближайшее время заработают в России, соответствующий анонс появился на сайте МТС.

«Технология обеспечит значительный рост скорости мобильного интернета — с минимальными сетевыми задержками и улучшенным качеством связи», — отмечается в сообщении российского оператора.

Компания обещает мобильный интернет со скоростью до 1 Гбит/с, что сделает доступным просмотр видео в 4K без задержек, запуск тяжелых игр и программ из облака на уровне ПК, быструю загрузку объемных файлов и стабильную работу десятков умных устройств.

Технологическая база для развертывания 5G уже готова — дочерняя компания МТС «Иртея» уже разработала собственную 5G-станцию. Кроме этого, в России уже достаточно смартфонов, которые поддерживают 5G.

Ожидается, что коммерческий запуск 5G в России состоится уже в 2026 году — после официального выделения операторам частот в диапазоне 4400-4990 МГц.