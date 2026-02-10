НАВЕРХ
Экс-глава СПЧ оценил сроки преодоления Россией тоталитарного прошлого

Памятник Сталину
Фото: © Sibnet.ru

Последствия тоталитарного режима еще долго будут ощущаться и в экономике, и в психологии людей, и в политических традициях России, такое мнение высказал бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

«Мы до сих пор во многом живем представлениями столетней давности. До сих пор господствуют патерналистские настроения, что начальство всегда право, органы никого зря не сажают, государство о нас позаботится, а вождь думает за всех», — сказал Федотов в интервью RTVI.

По его мнению, тоталитарный режим в России установился не в правление Сталина, а сразу после Октябрьского переворота 7 ноября 1917 года. При этом он считает ошибкой суждение, что Россия сейчас возвращается в советское русло, поскольку нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

«Другой век, иная река — холодная, враждебная, с опасными омутами. Не то что тихая советская заводь времен благословенного застоя», — резюмировал Федотов.

Федотов занимал пост министра печати и информации России с декабря 1992 по август 1993 года. С сентября 1993 по январь 1998 года — постоянный представитель России при ЮНЕСКО. С октября 2010 по октябрь 2019 года — председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Жизнь #Общество
