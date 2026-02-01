Пятеро подростков погибли при пожаре в частной сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области, сообщило СУ СК РФ по региону.

«31 января 2026 года около 18.00 (по местному времени) администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения», — сказано в сообщении.

По данным следствия, около 20.30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, «лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом».

Как рассказал в СУ СК по региону, предприниматель и его брат организовали в арендованном помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны.

«При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — говорится в сообщении.

Администратору — 36-летней местной жительнице — предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.