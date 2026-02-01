НАВЕРХ
Эксперт назвал пять мест, где скоро может полыхнуть война

Источник:
19FortyFive
Армия США
Фото: © U.S. Army
Призрак большой войны на фоне роста глобальной напряженности в 2026 году становится пугающе реальным, считает американский военный эксперт, доктор философии Роберт Фарли.

«Мировой порядок, основанный на правилах, трещит по швам, а традиционные механизмы сдерживания больше не работают», — пишет Фарли в своей статье, опубликованной на портале 19FortyFive. Он назвал пять мест, где в 2026 году может полыхнуть война.

Украина

Российско-украинскому противостоянию скоро пойдет пятый год. Москва добивается стабильных успехов на фронте. Но конфликт может запросто обостриться, если ситуация станет совсем отчаянной для Киева и европейские страны решаться отправить туда войска. Последствия могут оказаться ужасающими, отметил эксперт.

Гренландия

Президент Дональд Трамп решил, что США непременно должны заполучить Гренландию (входит в состав Дании), и даже пригрозил силовым решением, чтобы это желание осуществилось. Существует вероятность военного столкновения между американскими и европейскими войсками, которые решать поддержать Данию. Тогда о трансатлантическом партнерстве придется забыть, полагает Фарли.

Тайвань

Островное государство Тайвань было и остается источником тревоги в западной части Тихого океана. Если США продолжат отвлекаться на Арктику и Западное полушарие, Китай может счесть, что у него появилась возможность нанести удар по острову, который он считает своей территорией, прогнозирует эксперт.

Иран

Трамп угрожает ударом по Ирану, если Тегеран продолжит жестоко подавлять протесты. Хотя Иран сейчас и слаб, у него есть средства для ответного удара. Более того, Китай Россия вложили средства в выживание тегеранского режима. По словам Фарли, удар по иранской территории может запустить спираль эскалации, которая приведет к хаосу в регионе.

Индия — Пакистан

Индо-пакистанский конфликт, вспыхнувший начале 2025 года, не решил ни одной из проблем в отношениях стран. После сумбурной разрядки с вмешательством Трампа соседи оказались в еще более нервозном положении. Причем каждая из сторон приписала победу себе. «Два ядерных противника, окрыленных мнимым успехом и затаивших давнюю обиду, — чрезвычайно опасный рецепт», — заявил эксперт.

«Едва ли в 2026 году разразится тотальная мировая война, но даже слегка возросший риск — уже повод для тревоги. Будем же надеяться, что в этом году хладнокровие все же возобладает», — заключил Фарли.

