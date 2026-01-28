Китайский грузовик разглядели в российском фургоне «Руссо-Балтъ»

Пермская компания решила возродить бренд автомобилей «Руссо-Балтъ», выпускавшихся в Российской империи, первой моделью станет электрофургон в стиле Tesla Cybertrack за 6 миллионов рублей. В нем разглядели китайский аналог.

Дебютной моделью станет «Руссо-Балтъ Ф200». Это цельнометаллический фургон с мощностью электродвигателя в 200 лошадиных сил, сообщается в телеграм-канале «Руссо-Балтъ».

На сайте компании утверждается, что впервые в мировой автомобильной истории модельный ряд будет выполнен из нержавеющей стали.

Запас хода заявлен на уровне 400 километров. Время быстрой зарядки составляет около одного часа.

«Машины планируют собирать руками уже имеющихся рабочих, по предоплате, под конкретного покупателя. Срок — минимум два месяца», — заявил телеграм-каналу Mash один из руководителей Вячеслав Вяткин.

Продажи обещают начать в январе 2027 года. Стоимость электрофургона — 6 миллионов рублей. На сайте можно записаться на тест-драйв.

Китайский фургон Weiqiao V90 Фото: © Weiqiao

В новом «Руссо-Балте» увидели китайский фургон Weiqiao V90. Такой в Китае стоит от 1,6 миллиона рублей по действующему курсу.