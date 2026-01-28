НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайский грузовик разглядели в российском фургоне «Руссо-Балтъ»

Источник:
Sibnet.ru
325 0

Пермская компания решила возродить бренд автомобилей «Руссо-Балтъ», выпускавшихся в Российской империи, первой моделью станет электрофургон в стиле Tesla Cybertrack за 6 миллионов рублей. В нем разглядели китайский аналог.

Дебютной моделью станет «Руссо-Балтъ Ф200». Это цельнометаллический фургон с мощностью электродвигателя в 200 лошадиных сил, сообщается в телеграм-канале «Руссо-Балтъ».

На сайте компании утверждается, что впервые в мировой автомобильной истории модельный ряд будет выполнен из нержавеющей стали.

Запас хода заявлен на уровне 400 километров. Время быстрой зарядки составляет около одного часа.

«Машины планируют собирать руками уже имеющихся рабочих, по предоплате, под конкретного покупателя. Срок — минимум два месяца», — заявил телеграм-каналу Mash один из руководителей Вячеслав Вяткин.

Продажи обещают начать в январе 2027 года. Стоимость электрофургона — 6 миллионов рублей. На сайте можно записаться на тест-драйв.

Китайский фургон Weiqiao V90
Китайский фургон Weiqiao V90
Фото: © Weiqiao

В новом «Руссо-Балте» увидели китайский фургон Weiqiao V90. Такой в Китае стоит от 1,6 миллиона рублей по действующему курсу.

Тема: Русские машины
Анонсирован старт продаж электромобиля «Атом»
Lada Vesta замерзла в криокамере и завелась с первой попытки
УАЗ захотел собирать машины в Пакистане
Подсчитана стоимость владения Lada Iskra
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...

Albor

к сожалению дети донбасса и правда сидели в подвалах. Как и жалко детей 404 государства, которые сейчас...

Albor

А я подумал про карму. Ни надо ни когда ни кому желать плохого тем более детям.