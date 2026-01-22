Трамп официально учредил Совет мира

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе официально учредил Совет мира, который займется урегулированием конфликта в Газе и других глобальных кризисных ситуаций.

«Это очень волнующий день, к которому мы долго готовились, и многие страны только что получили уведомление, и все хотят принять в этом участие, и мы будем сотрудничать со многими другими, включая Организацию Объединенных Наций», — заявил Трамп.

По его словам, «всего год назад мир был охвачен огнем, многие об этом не знали». Но «происходит много хорошего», и угрозы во всем мире «действительно утихают», заявил президент США во вступительной речи.

Трамп поблагодарил присутствовавших на церемонии мировых лидеров. Во время речи за его спиной стояли премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей.

О формировании Совета мира глава Дональд Трамп объявил в конце минувшей недели. Президент США будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, экс-премьер Британии Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

Президент России Владимир Путин накануне поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником Совета мира, но сказал, что ответит на него позже. Тем временем, глава Белоруссия Александр Лукашенко принял приглашение Трампа.