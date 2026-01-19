НАВЕРХ
Трамп пригласил Путина в Совет мира

РИА Новости
Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина войти в состав международного Совета мира по сектору Газа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Трамп объявил о создании Совета мира по урегулированию конфликта в Газе. Сам Трамп будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, а также бывший британский премьер Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

«Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в состав Совета мира. Мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы», — сказал РИА Новости Песков.

Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине

Британское издание Financial Times увидело в этом приглашение стремление Трампа «сохранить теплые отношения с Путиным».

