Украинский президент Владимир Зеленский виновен в том, что мирное урегулирование на Украине, несмотря на усилия Вашингтона, до сих не достигнуто, заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью агентству Reuters американского лидера попросили назвать препятствие, из-за которого не удается достичь мира на Украине. «Зеленский», — сказал Трамп.

По его словам, президент России Владимир Путин «готов заключить сделку». «Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил глава Белого дома.

Трамп сказал, что ему ничего не известно о поездке его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву в январе, чтобы представить последние версии мирного плана Путину. О предстоящем визите сообщали источники Bloomberg.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к контактам с Уиткоффом и Кушнером. «Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», — отметил он.