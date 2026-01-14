Уиткофф и Кушнер покажут Путину новую версию мирного плана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер скоро отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил агентству Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным должна состояться уже в январе, сказал источник. Другой собеседник агентства отметил, что дата пока не согласована, поскольку неясно, «насколько Путин заинтересован» в новых переговорах.

Предполагается, что на встрече Уиткофф и Кушнер представят последние проекты планов мирного урегулирования между Москвой и Киевом. Планируется также обсудить гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, уточнили источники.

Ранее украинская и американская стороны высоко оценили прогресс в переговорном процессе. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение по прекращению боевых действий готово на 90%.

Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского

Кремль заявил, что предложения Украины, о которых Путина по телефону проинформировал президент США Дональд Трамп, оставляют Киеву «поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств».