НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Уиткофф и Кушнер покажут Путину новую версию мирного плана

Источник:
Bloomberg
441 1
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер скоро отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил агентству Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным должна состояться уже в январе, сказал источник. Другой собеседник агентства отметил, что дата пока не согласована, поскольку неясно, «насколько Путин заинтересован» в новых переговорах.

Предполагается, что на встрече Уиткофф и Кушнер представят последние проекты планов мирного урегулирования между Москвой и Киевом. Планируется также обсудить гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, уточнили источники.

Ранее украинская и американская стороны высоко оценили прогресс в переговорном процессе. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение по прекращению боевых действий готово на 90%.

Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского

Кремль заявил, что предложения Украины, о которых Путина по телефону проинформировал президент США Дональд Трамп, оставляют Киеву «поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств».

Еще по теме
Лавров обвинил Макрона в работе на публику
Зеленский заявил о проблеме с закупкой оружия в США за деньги ЕС
Трамп пригрозил премьеру Гренландии за желание остаться в Дании
Трамп показал средний палец толпе
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (1)
Картина дня
Уиткофф и Кушнер покажут Путину новую версию мирного плана
Лавров обвинил Макрона в работе на публику
Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
19
Мелони заявила, что пришло время говорить с Россией