Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского

Источник:
The New York Times
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным «козырем», который имеется в распоряжении украинский президент Владимир Зеленский. Без него была бы «полная катастрофа.

У Зеленского «нет карт» и не было «с первого дня», заявил президент США в интервью The New York Times. «У него есть только одно — Дональд Трамп», — подчеркнул он (Trump с английского переводится, как «козырная карта»).

По словам американского лидера, если бы не он, то ситуация для Киева «обернулась бы полной катастрофой». Зеленский и европейские лидеры это знают, добавил Трамп.

Трамп пообещал забрать Гренландию «так или иначе»

В то же время президент США отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину, если Россия отклонит американский мирный план. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — отметил Трамп.

Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского
