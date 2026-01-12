НАВЕРХ
Трамп пообещал забрать Гренландию «так или иначе»

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Гренландия «так или иначе» перейдет под контроль Соединенных Штатов, иначе это сделают Россия или Китай, заявил президент США Дональд Трамп.

«Так или иначе мы получим Гренландию», — приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа, сказанные им журналистам на борту президентского самолета.

Ранее американский лидер заявил, что, если Штаты не будут контролировать Гренландию, это сделают Россия или Китай. В районе острова часто видят корабли и подлодки РФ и Китая, добавил он.

«Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии», — отметил президент США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали договор о защите, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

