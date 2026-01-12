Трамп пообещал забрать Гренландию «так или иначе»

Гренландия «так или иначе» перейдет под контроль Соединенных Штатов, иначе это сделают Россия или Китай, заявил президент США Дональд Трамп.

«Так или иначе мы получим Гренландию», — приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа, сказанные им журналистам на борту президентского самолета.

Ранее американский лидер заявил, что, если Штаты не будут контролировать Гренландию, это сделают Россия или Китай. В районе острова часто видят корабли и подлодки РФ и Китая, добавил он.

«Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии», — отметил президент США.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали договор о защите, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.