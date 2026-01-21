Пользователям «Билайн» внезапно стал доступен YouTube

Пользователям «Билайна» стал доступен YouTube без использования VPN, сообщили в соцсетях абоненты оператора. Компания «Вымпелком» подтвердила информацию.

Просмотр стал доступен только в приложении «Мой Билайн», без него YouTube не загружался, пишет РБК. Представитель оператора заявил изданию, что оператор «проводил работы по настройке сервиса» в закрытом контуре.

На некоторое время сервис стал доступен для ограниченного числа пользователей в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт, доступ к YouTube у пользователей пропал, уточнила пресс-служба «Билайна».

Оператор в ноябре открыл доступ пользователям к сервису Netflix, музыкальному сервису Spotify и другим заблокированным в России приложениям. Пользователи тарифа «План б» могут открывать эти сервисы без VPN через мобильный интернет.