«Барнаульский маньяк» потребовал отмены приговора

«Барнаульский маньяк» Виталий Манишин в зале суда
Фото: © прокуратура Алтайского края

Приговоренный к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин Виталий Манишин, известный как «барнаульский» или «политеховский маньяк», не согласен с приговором, апелляцию рассмотрят в феврале, следует из картотеки Алтайского краевого суда.

Защита Манишина подала апелляционную жалобу стороны в октябре 2025 года, в Алтайский краевой суд она поступила 20 января. Рассмотрение дела назначено на 19 февраля.

Калманский районный суд 1 октября 2025 года признал Манишина виновным в 11 убийствах, совершенных в 1989 и 1999-2000 годах, и приговорил к 25 годам лишения свободы. Прокуратура давала специальное пояснение, почему не может быть назначено пожизненное заключение.

Мужчину, который занимал пост замглавы администрации Калманского района, задержали в 2023 году — сначала только по подозрению в убийстве 1989 года. Затем была установлена его причастность к преступлениям, которые приписывали «барнаульскому» маньяку.

В ноябре 2025 года родственник одной из жертв «политеховского» маньяка также подал апелляционную жалобу на решение Калманского суда Алтайского края. В ней он просит ужесточить наказание осужденному. Дата рассмотрения этой жалобы еще не назначена.

