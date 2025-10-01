«Барнаульский маньяк» получил 25 лет за убийство 11 женщин

«Барнаульский маньяк» Виталий Манишин признан виновным в убийстве 11 женщин и приговорен к 25 годам лишения свободы, сообщили СУ СК РФ по Алтайскому краю и региональная прокуратура. Пожизненное наказание для него невозможно из-за истечения сроков давности.

Замглавы администрации Калманского района Манишин, которому сейчас 54 года, был задержан весной 2023 года по подозрению в убийстве 17-летней девушки в 1989 году. Он оказался «барнаульским», или «политеховским» маньяком, который активно действовал в 1999-2000 годах. Тогда в период поступления в вузы пропало несколько абитуриенток АлтГТУ.

Суд установил, что в сентябре 1989 года Манишин, будучи на тот момент студентом вуза, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу.

Также установлена причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах. Мужчина под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле. Убеждал их следовать совместно с ним в автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве.

В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал об убийствах и показал, где скрыл тела, обнаруженные ранее на территории Калманского района. По одному из эпизодов в указанном им месте обнаружены костные останки 16-летней девушки.

Калманский районный суд признал Манишина виновным по пункту «е» статьи 102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960), пунктов «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

Ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима.

«В силу прямого указания закона, в связи с истечением сроков давности, виновному не может быть назначено предусмотренное действующим Уголовным кодексом Российской Федерации наказание в виде пожизненного лишения свободы», — объяснила прокуратура Алтайского края.