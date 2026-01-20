Самые сильные за последние 30 лет снегопады сковали Камчатку. Жители откапывают проходы к дверям и выходят через окна. Личный транспорт оказался под толщей снега. В регионе были перебои с поставками продуктов. Сейчас на полуострове продолжают бороться с последствиями стихии.

Мощные снегопады принес Охотоморский циклон. За половину января в Петропавловске-Камчатском выпало еще 163,6 миллиметра, или около 150% месячной нормы, сообщал региональный гидрометцентр. А в декабре 2025 года выпало 370 миллиметров осадков, это более трех месячных норм.

«Последний раз сопоставимая по масштабам ситуация фиксировалась в начале 1970-х годов, когда за короткий период выпадало сразу несколько месячных норм осадков. Такие условия являются исключительно редкими», — рассказала глава Камчатгидромета Вера Полякова на заседании комиссии по ликвидации ЧС.

Высота снежного покрова в городе достигала 170 сантиметров, в отдельных районах — более 2,5 метра.

В Петропавловске-Камчатском с 15 января действует режим чрезвычайной ситуации. Он позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона. Во вторник, 20 января, губернатор Камчатского края Владимир Солодов запросил у правительства России помощь в преодолении последствий аномальных снегопадов.

«Нужно объективно признать, что сегодня необходимого количества специализированной высокопроходимой техники на Камчатке нет», — сказал губернатор.

Региону нужны в первую очередь высокопроизводительные шнекороторы, а также техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам.

Жители отдельных домов в микрорайонах «Горизонт», «Северо-Восток», «9-й километр», «6-й километр», «СРВ» оказались заблокированы в подъездах. Одни откопали выходы из подъездов сами, другие стали выходить на улицы через окна нижних этажей.

Были жертвы стихии. Из-за схода снега погибли двое мужчин. Одного завалило в частном секторе. Другой откапывал машину возле двухэтажного дома в центре города.

Дома жителей помогают расчищать спасатели и военные. Количество объявлений об уборке снега или расчистке машин на сайте «Авито» увеличилось в 10 раз. Механизированная уборка стоит от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Частные лица ставят ценник от 500 до 80 тысяч рублей.

В придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского были перебои с поставками продуктов питания — не было хлеба, молока, яиц, мяса, овощей, фруктов. Сейчас правительство каждый день публикует сводки о запасах товаров первой необходимости.

Служебный автопарк правительства Камчатского края и администрации краевого центра несколько дней работал в режиме бесплатного такси. Горожан развозили на автозаках Росгвардии и вахтовках.

МЧС предупредило жителей об опасности прыжков в высокие сугробы, после того как в соцсетях опубликовали подобные видео. «Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять», — пояснило ведомство.

В соцсетях появились ролики на тему экстремального снегопада, сгенерированные искусственным интеллектом.

В них сугробы на Камчатке выросли до девятых этажей, а жители катаются с них на горных лыжах.

В другом ИИ-видео показали, что сугробы оказались настолько аномальными, что на их уборку вывели демогоргонов из сериала «Очень странные дела».