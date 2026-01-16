Крещенские морозы ударили по Сибири, в том числе по Новосибирску. Несмотря на это, массовые купания на православный праздник Крещения не отменили. Где будут организованы купели в городе и как подготовиться к экстремальному омовению?

В Новосибирске в 2026 году откроют только четыре купели. Популярную иордань на озере Спартак в Калининском районе не готовят из-за сильных морозов, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

Остальные места традиционны: на озере Жемчужина Сибири в Заельцовском районе, на Оби в районе Европейского берега, в микрорайоне Затон и на пляже «Бумеранг» на берегу Обского моря.

Но сутки (с 00.00 до 24.00 19 января) будет открыта только одна купель — на пляже «Бумеранг». И почти сутки (с 00.00 до 23.00 19 января) будет работать купель в Затоне. Остальные две купели откроются утром 19 января.

Из-за аномальных морозов спасатели ожидают, что купающихся будет меньше, чем в предыдущие годы. В прошлом году в крещенских купаниях поучаствовали 18 тысяч человек.

Аномальный мороз

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 18 на 19 января в Новосибирске будет от 35 до 37 градусов мороза, в пригороде возможно до минус 39. Днем прогнозируют от 27 до 29 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

Толщина льда в местах, где организуют купели, допустимая, уже порядка 40-45 сантиметров. Спасатели ожидают, что за несколько студеных дней она увеличится. Пробы воды соответствуют нормам.

На местах купаний будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. Везде оборудуют пункты обогрева с раздевалками и горячим питьем.

Можно ли подготовиться

Спасатель Кудинов и зам. главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Иван Похламков в этом году призвали воздержаться от крещенских купаний.

С медицинской точки зрения внезапное погружение в ледяную воду нетренированного человека — очень рискованная затея. Главная опасность — рефлекторная остановка сердца, которой отреагирует организм на экстремальные условия, отметил врач.

«При всей готовности служб, если достали человека в состоянии клинической смерти и откачали, даже кратковременный эпизод никому здоровья не добавляет», — предупредил Похламков на пресс-конференции в ТАСС.

Крещенские купания запрещены для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с симптомами ОРВИ и недавно выздоровевшим от простуды. Врач категорически против окунания в воду маленьких детей.

Но если желание окунуться в освященную воду настолько непреодолимо, подготовку к купанию рекомендуют начать за несколько дней: принимать контрастный душ, обливаться холодной водой.

На купель с собой нужно взять теплое сухое полотенце, махровый халат, нескользящую обувь для подхода к купели, сухую одежду для быстрого переодевания.

При погружении необходимо соблюдать технику безопасности:

перед заходом в воду размяться, но не до пота;

в воду заходить спокойно и постепенно, не прыгать и не нырять с головой;

рекомендуемое время нахождения в ледяной воде — не более 10-15 секунд;

после выхода из купели сразу растереться полотенцем, надеть сухую одежду и шапку.

Спасатели предупреждают, что не стоит употреблять алкоголь до и после купания: он создает ложное ощущение тепла и увеличивает риск переохлаждения и проблем с сердцем.