Российские военные получили спецпатроны против дронов

Sibnet.ru
Патроны IGLA 100
Фото: © пресс-служба корпорации «Ростех»

Российским военным стали выдавать патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа. Они предназначены для борьбы с FPV-дронами, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

IGLA 100 обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до ста метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон.

«Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность», — говорится в сообщении.

Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра было запущено в 2024 году. IGLA 100 содержит высокотвердую дробь массой 42 грамма, скорость ее полета составляет не менее 435 метров в секунду.

