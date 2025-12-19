НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал объект 3I/ATLAS «российским секретным оружием»

Источник:
Sibnet.ru
476 1
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: © NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS является «российским секретным оружием», заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, следует из трансляции мероприятия.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем его применять только в самом крайнем случае», — шутливо заявил российский лидер после соответствующего вопроса журналистки.

Путин также отметил, что российские ученые знают об 3I/ATLAS. По его словам, объект находится от нас на расстоянии сотен миллионов километров, поэтому не представляет угрозы для землян и в следующем году покинет Солнечную систему.

3I/ATLAS 19 декабря прошел через ближайшую к Земле точку, расстояние от небесного тела до планеты составило около 269 миллионов километров. В настоящее время межзвездный объект направляется в сторону Юпитера.

Политика #Мир #Космос
