Путин назвал объект 3I/ATLAS «российским секретным оружием»

Межзвездный объект 3I/ATLAS является «российским секретным оружием», заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, следует из трансляции мероприятия.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем его применять только в самом крайнем случае», — шутливо заявил российский лидер после соответствующего вопроса журналистки.

Путин также отметил, что российские ученые знают об 3I/ATLAS. По его словам, объект находится от нас на расстоянии сотен миллионов километров, поэтому не представляет угрозы для землян и в следующем году покинет Солнечную систему.

3I/ATLAS 19 декабря прошел через ближайшую к Земле точку, расстояние от небесного тела до планеты составило около 269 миллионов километров. В настоящее время межзвездный объект направляется в сторону Юпитера.