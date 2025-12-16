Прямая линия в 2025 году: как задать вопрос Путину

Прямая линия президента России Владимира Путина в 2025 году пройдет 19 декабря. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. За обработку сообщений отвечает нейросеть Сбербанка GigaChat.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 часов по московскому времени. Транслировать ее будут в прямом эфире телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как задать вопрос президенту

Прием вопросов продлится до окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря. В 2025 году задать их можно шестью способами:

По телефону. Направить обращение Владимиру Путину можно в круглосуточный колл-центр по телефону 8 (800) 200 40 40. Звонок бесплатный из любого региона РФ.

По СМС. Для этого достаточно набрать текстовое сообщение и отправить на короткий номер 04040.

Через соцсети. Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Через сайт. Вопросы принимают на сайте «Москва — Путину». Они могут быть текстовыми или в формате видео. Чтобы отправить сообщение, нужно зарегистрироваться на сайте.

Через приложение. Доступна отправка вопросов через фирменное мобильное приложение прямой линии. Скачать приложение «Москва — Путину» можно по этим ссылкам: apk-файл, RuStore, AppGallery, Google Play.

Через Max. Вопросы в национальном мессенджере можно отправить через специальный чат-бот «Итоги года с Владимиром Путиным». Его нужно запустить по ссылке в приложении или открыть в браузере.

Желательно указать в обращении свой номер телефона для обратной связи, ФИО, населенный пункт, возраст. Также можно добавить адрес электронной почты. Обратная связь поступит на указанный пользователем номер телефона или почту.

Сколько вопросов уже отправлено

Число вопросов граждан на прямую линию с президентом уже превысило 1,5 миллиона. Согласно данным организаторов, женщины обращаются чаще, чем мужчины — 66% против 34%. По числу обращений пока лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Прямая линия не ограничена по времени. В 2024 году эфир продолжался 4 часа 27 минут, президент успел ответить на 76 вопросов. Рекордной является программа в 2013 году, тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.