Производители предупредили о скачке цен на алкоголь

Алкоголь на полках российских магазинов может уже в январе подорожать до 17% из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки, об этом производители уведомили торговые сети.

Так, в «КВК Групп» предупредили о подорожании продукции на 15-17%, а в Алкогольной сибирской группе) — на 13% для водки и 12% на остальные товары, приводит «Коммерсантъ» сообщение производителей.

Компании объясняют такое решение ростом акциза, инфляцией и высокой стоимостью заемных средств. Они указывают, что рост цен позволит только покрыть увеличение издержек, а не нарастить прибыль.

В Novabev Group напомнили, что с января акцизы на тихие и игристые вина вырастут на 31 и 28% соответственно, до 22% вырастет налог на добавленную стоимость (НДС). Акциз на алкоголь крепче 18 градусов увеличится на 11,4%, до 824 рублей за литр безводного спирта.