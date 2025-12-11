НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

«Яндекс Карты» запустили ИИ-чат для всех пользователей

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Яндекс карты
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс Карты» запустили для всех пользователей ИИ-чат на базе Alice AI, он позволяет пользователям формировать подборки мест, планировать прогулки и поездки, а также решать комплексные задачи, сообщила пресс-служба навигационного сервиса.

Искусственный интеллект анализирует запрос, данные о локациях, описания организаций и отзывы и предлагает подборки, объясняя, почему выбраны те или иные варианты. Инструмент доступен всем пользователям через кнопку «Спросить AI» под поисковой строкой.

Отмечается, что ИИ может подсказать, куда сходить на районе, рекомендовать места по настроению или решать более сложные задачи — подобрать удобную точку встречи или сформировать план дня.

При необходимости пользователь может продолжить диалог с ассистентом, уточняя район, формат отдыха или другие параметры. Все рекомендации будут обновлены в реальном времени. Из чата можно сразу перейти к маршруту.

Еще по теме
Платежи через «Вжух» заработали на устройствах Android
Telegram разрешил вход через «ключи доступа»
МВД рекомендовало отказаться от банковской биометрии
Обязательное обновление Windows 11 сломало SSD-накопители
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11981
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
11162
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29631
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
47593
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134899
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133516
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
167157
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156152
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2762181
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182187
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

physx

Сырского больше слухай, у него то всё норм

physx

Напоминаю, шо хероев за незалэжность гораздо меньше, их за 5 лет точно не останется, а может и еще меньше.

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

funkit

Слушай слушай, и вопросом на вопрос меньше отвечай!😉