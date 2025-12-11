«Яндекс Карты» запустили ИИ-чат для всех пользователей

«Яндекс Карты» запустили для всех пользователей ИИ-чат на базе Alice AI, он позволяет пользователям формировать подборки мест, планировать прогулки и поездки, а также решать комплексные задачи, сообщила пресс-служба навигационного сервиса.

Искусственный интеллект анализирует запрос, данные о локациях, описания организаций и отзывы и предлагает подборки, объясняя, почему выбраны те или иные варианты. Инструмент доступен всем пользователям через кнопку «Спросить AI» под поисковой строкой.

Отмечается, что ИИ может подсказать, куда сходить на районе, рекомендовать места по настроению или решать более сложные задачи — подобрать удобную точку встречи или сформировать план дня.

При необходимости пользователь может продолжить диалог с ассистентом, уточняя район, формат отдыха или другие параметры. Все рекомендации будут обновлены в реальном времени. Из чата можно сразу перейти к маршруту.