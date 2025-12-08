Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Красноярске, он будет действовать до 19.00 (15.00 мск) 9 декабря, сообщил первый замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в своем телеграм-канале.

По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидается резкое похолодание, температура понизится до 30-43 градусов мороза.

Режим неблагоприятных метеоусловий в городах Сибири также называют «черным небом». Это период, когда загрязняющие вещества особенно активно накапливаются в воздухе из-за особенностей погоды.

Медики отмечают, что «черное небо» вредит здоровью людей — рост концентрации загрязняющих веществ обостряет сердечно-сосудистые, легочные и другие хронические заболевания.