Назван самый мощный в мире смартфон

Источник:
Sibnet.ru
335 0

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-устройств за ноябрь 2025 года. Лидером в списке флагманов стал игровой Red Magic 11 Pro+.

Смартфон Red Magic 11 Pro+ базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Благодаря сочетанию воздушного и жидкостного охлаждения аппарат набрал в рейтинге 4 105 121 балл.

Вторым в рейтинге AnTuTu оказался Oppo Find X9 Pro Satellite Communication Edition на чипе MediaTek Dimensity 9500 — он набрал 4 006 704 балла. Третьим стал Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition на Dimensity 9500 с результатом 4 004 589 баллов.

Топ-10 самых мощных Android-флагманов ноября
Топ-10 самых мощных Android-флагманов ноября
Фото: © AnTuTu

С четвертого по восьмое места заняли смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5: iQOO 15 (3 998 037 баллов), Honor Magic 8 Pro (3 976 558 баллов), Realme GT8 Pro (3 949 528 баллов), Honor Magic 8 (3 925 304 балла), OnePlus 15 (3 855 366 баллов).

Топ-10 списка самых производительных флагманов замкнули Oppo Find X9 на Dimensity 9500, у него 3 827 302 балла, на десятой строчке Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Gen 5 с результатом 3 768 077 баллов.

Продажи смартфонов на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500 начались в ноябре. Примечательно, что ноябрьском рейтинге нет ни одной модели Samsung и Xiaomi.

Хайтек #Смартфоны
Обсуждение (0)
